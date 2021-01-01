Ученые обнаружили связь между прослушиванием новогодней музыки и психическим здоровьем. Оказалось, что праздничные песни могут быть опасны.

Достижение хорошего баланса между праздничными ароматами и музыкой может положительно повлиять на атмосферу покупок, делая клиентов более счастливыми. Не удивительно, что накануне праздников всюду звучит новогодне-рождественская музыка – в кафе, магазинах, такси. Однако, как сообщает издание Business Insider, ученые уверяют, что многократное повторение рождественской музыки не лучший вариант для концентрации внимания или работы.

Читайте также С кем не бывает: подборка курьезных фейлов, которые едва не испортили праздники – фото

Передозировка праздничной музыкой теперь официально вредна для вашего психического здоровья.

Люди, работающие в магазинах должны отключать рождественскую музыку, потому что, если они этого не делают, это действительно мешает вам сосредоточиться на чем-то еще. Вы просто тратите всю свою энергию, стараясь не слышать то, что вы слышите,

– объясняет клинический психолог Линда Блэр.

Исследователи обнаружили, что новогодние композиции изначально вызывают у слушателей ностальгию и позволяют окунуться в атмосферу праздника. Однако после многократного прослушивания такие песни способны вызвать тоску, раздражение и печаль.

По мнению ученых, негативные последствия связаны не с самой музыкой, а с перенасыщением мозга. Перед праздниками люди испытывают беспокойство из-за дополнительных расходов, а постоянный поток праздничных веселых мелодий только усиливает стресс. Поэтому чтобы избежать когнитивной усталости, которая является следствием прослушивания одних и тех же рождественско-новогодних песен, эксперты советуют чаще менять плейлист и контролировать громкость проигрывания.

Также для создания праздничной атмосферы ученые рекомендуют использовать не только песни, а еще и ароматы, например, сосны и корицы. Они вызывают приятные эмоции и поднимают настроение.