Сцена "Вот и Джонни" – самая известная сцена из фильма ужасов Стэнли Кубрика 1980 года "Сияние" по мотивам одноименного романа Стивена Кинга.

Фильм Стэнли Кубрика "Сияние" вышел на экраны 23 мая 1980 года. Несмотря на культовый статус, в год своего выхода этот хоррор собрал целый букет негативных отзывов среди критиков, вызвал недовольство автора оригинального романа Стивена Кинга и заработал две номинации на первой в истории антипремии "Золотая малина".

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Самой известной сценой фильма является реплика Джека Торренса в исполнении Джека Николсона – "Вот и Джонни". В ней главный герой Джек Торренс прорывается через дверь топором пожарного. После того, как в дверях образовалась дыра, Николсон просовывает голову и произносит фразу "Вот и Джонни", намеренно вытягивая гласные слов. Реплика стала очень популярной и разлетелась на мемы и фотожабы. Ее знают даже те, кто не смотрел фильм. Сцена была пародирована в массовой культуре почти сразу после выхода фильма, и, таким образом, шутка возникла раньше интернета.

Слова "Вот и Джонни" пришли из ночного ток-шоу The Tonight Show с участием Джонни Карсона. Эд МакМахон, диктор шоу, начинал каждое выступление с представления ведущего Джонни Карсона. Он часто открывал шоу фразой "Вот и Джонни".

Развлечения 24 предлагают вашему вниманию видео, где известная сцена из культового фильма переведена на 10 различных языков, которое на своей странице в Instagram опубликовала Cinema Magic.