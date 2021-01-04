Американец угрожал убить бывшего босса за то, что он в течение двух дней не ответил на запрос дружбы в Facebook.

Люди часто реагируют неадекватно, если чувствуют, что их игнорируют. Но угрожали ли вам только за то, что вы не приняли чей-то запрос на дружбу в Facebook? Как сообщает Twin Cities, 29-летнему американцу Калебу Бурчику, что проживает в Северной Дакоте, США, инкриминируют совершение тяжкого преступления – кражу со взломом и терроризм.

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А все из-за того, что Калеб хотел найти друга: он попытался подружиться со своим бывшим коллегой в Facebook, а когда тот отказал – разозлился и начал отправлять ему сообщения одно хуже другого. Конечно, сначала Бурчик требовал объяснений – почему коллега его не уважает. А уже потом пошли угрозы – Калеб обещал избить, а потом и вовсе убить его и всю его семью. 26 декабря Бурчик приехал в дом бывшего босса и вынес ногой дверь. К счастью, в доме находился лишь отец коллеги. Именно он и вызвал полицию.

Примите мой запрос на дружбу, или я собираюсь убить вас,

– написал Бурчик в сообщении своему бывшему коллеге, согласно письменным показаниям.



Американец выбил ногой дверь коллеги – тот не захотел добавлять его в друзья в ФБ / Фото twincities

Калеб Бурчик появился в суде на прошлой неделе, но не признал себя виновным по двум пунктам обвинения.

Ситуация с американцем напоминает 4 эпизод 14 сезона "Южный парк" – У вас ноль друзей". Предлагаем отрывок из серии в котором самый непопулярный ребенок, из-за того, что у него нет ни одного друга, Кип Дрорди ждет весь день, проверяя свою страницу в Facebook снова и снова.