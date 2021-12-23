Король, бармен, екскурсовод: на британському острові шукають працівника на незвичну посаду
Джерело:The Guardian
Туристичний комплекс Ship Inn, розташований на британському острові Піл, оголосив про пошук людини на вкрай незвичну вакансію. Обраному кандидатові доведеться чимало працювати, адже він буде барменом, екскурсоводом та королем в одному обличчі.
У розпорядженні короля буде паб, кемпінг та замок 14 століття. Йому доведеться доглядати за ними, а також всіляко розважати туристів, які активно прибувають на острів з квітня по вересень. Решту часу доведеться провести на самоті.
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Туристичний сезон на острові триває пів року / Фото Visit Barrow
Новому монарху доведеться пройти офіційну церемонію коронації. За давньою традицією посвячення проводять за допомогою іржавої шаблі, а наприкінці новоспеченого короля обливають пивом з відра.
Попередній господар острова Джон Мерфі "правив" Пілем протягом 40 років. Він дуже любив цю роботу і хотів би продовжити, але був змушений відмовитися від посади через вік – йому вже 73 роки.
За його словами, той, хто отримає цю роботу повинен усвідомлювати, на що йде, та повністю поринути у цю справу.
Ви не можете просто зайти в Tesco за буханкою хліба, коли перебуваєте на острові Піл. Вам знадобиться відданість справі та сильна любов до ізоляції, тиші та спокою. Для цієї роботи потрібна особлива особистість,
– сказав Джон Мерфі.
Попередній король острова / Фото The Quirky Traveller
Це підтверджують і потенційні роботодавці майбутнього короля. Вони кажуть, що з одного боку цієї вакансії – дивовижні заходи сонця, спостереження за тюленями та птахами, і, звичайно, усвідомлення того, що ви – король або королева. З іншого боку – часто невизначена погода, важкість доступу до острова, ізоляція та довгі години роботи.
Острів Піл / Фото Вікіпедія
Контракт з королем підпишуть на 10 років, тож просто спробувати свої сили та в разі чого відмовитися не вийде. Людина, яку візьмуть на цю посаду, присвятить острову та його відвідувачам чималу частину свого життя.
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