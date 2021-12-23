В распоряжении короля будут паб, кемпинг и замок 14 века. Ему придется ухаживать за ними, а также всячески развлекать туристов, которые активно прибывают на остров с апреля по сентябрь. Остальное время придется провести в одиночестве.

Это интересно Тяжелое похмелье: пьяные попугаи надоедают жителям австралийского городка

Туристический сезон на острове длится полгода / Фото Visit Barrow

Новому монарху предстоит пройти официальную церемонию коронации. По древней традиции посвящение проводят с помощью ржавой сабли, а в конце новоиспеченного короля обливают пивом из ведра.

Предыдущий властитель острова Джон Мерфи "правил" Пилем в течение 40 лет. Он очень любил эту работу и хотел бы продолжить, но был вынужден отказаться от должности из-за возрасту – ему уже 73 года.

По его словам, тот, кто получит эту работу, должен осознавать, на что идет, и полностью погрузиться в это дело.

Вы не можете просто зайти в Tesco за буханкой хлеба, находясь на острове Пил. Вам понадобится преданность делу и сильная любовь к изоляции, тишине и спокойствию. Для этой работы нужна особая личность,

– сказал Джон Мерфи.

Предыдущий король острова / Фото The Quirky Traveller

Это подтверждают и потенциальные работодатели будущего короля. Они говорят, что с одной стороны этой вакансии – удивительные закаты, наблюдение за тюленями и птицами, и, конечно, осознание того, что вы – король или королева. С другой стороны – часто неопределенная погода, тяжесть доступа к острову, изоляция и долгие часы работы.

Остров Пил / Фото Википедия

Контракт с королем подпишут на 10 лет, так что просто попробовать свои силы и в случае чего отказаться не получится. Человек, которого примут на эту должность, посвятит острову и его посетителям немалую часть своей жизни.