Упав зі стільця: кіт став зіркою мережі та героєм мемів – кумедна добірка

30 жовтня 2021 , 19:23
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Джерело:

твітер AKBrews

У мережі завірусилася фотографія чорного кота, який падає з табурета. Світлину з твариною, яка витягнула лапи вперед та мала спантеличений вигляд, опублікував у твітері користувач з ніком AKBrews.

Твіт важко назвати популярним – кадр оцінило всього сто осіб. Проте серед них виявився користувач Reddit, який подарував фотографії всі шанси стати популярним мемом. 

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Коли ваш клієнт відповідає на електронний лист від адвоката протилежної сторони,
– підписав кумедно публікацію AKBrews.

 

Згодом фото падаючого кота було опубліковане користувачем Me_obviously в розділі "Битви фотошопів" на Reddit. За кілька годин публікація набрала понад 16 тисяч уподобань, а котик з фотографії отримав друге життя. Фантазіям фотошоперів не було меж – вони почали ділитись своїми візуальними втіленнями версії.​ 


Котик став зіркою мережі та героєм мемів / Фото Reddit


Котик став зіркою мережі та героєм мемів / Фото Reddit


Котик став зіркою мережі та героєм мемів / Фото Reddit


Котик став зіркою мережі та героєм мемів / Фото Reddit


Котик став зіркою мережі та героєм мемів / Фото Reddit


Котик став зіркою мережі та героєм мемів / Фото Reddit


Котик став зіркою мережі та героєм мемів / Фото Reddit


Котик став зіркою мережі та героєм мемів / Фото Reddit


Котик став зіркою мережі та героєм мемів / Фото Reddit


Котик став зіркою мережі та героєм мемів / Фото Reddit

 

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Автор: Тата Шаргородська