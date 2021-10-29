Протягом багатьох років чорні кішки були оточені міфами і забобонами, через що вони придбали таку репутацію. І давайте дивитися правді в очі: навіть люди, далекі від забобонів, інстинктивно здригаються при вигляді чорної кішки або поплюють через плече, коли їй заманеться перейти дорогу.
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Цифрове PR-агентство JBH створило головоломку, в якій пропонує знайти чорну кішку серед моря різнокольорових кошенят. Більшість людей можуть знайти його менш ніж за 4 секунди – спробуйте і переконайтеся самі.
Головоломка тижня: у чорній-чорній кімнаті схована чорна-чорна кішка / Фото JBH
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Головоломка тижня / Фото JBH
Тож де ховається чорна кішка?
У чорній-чорній кімнаті схована чорна-чорна кішка / Фото JBH
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