Твіт важко назвати популярним – кадр оцінило всього сто осіб. Проте серед них виявився користувач Reddit, який подарував фотографії всі шанси стати популярним мемом.

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Коли ваш клієнт відповідає на електронний лист від адвоката протилежної сторони,

– підписав кумедно публікацію AKBrews.

Згодом фото падаючого кота було опубліковане користувачем Me_obviously в розділі "Битви фотошопів" на Reddit. За кілька годин публікація набрала понад 16 тисяч уподобань, а котик з фотографії отримав друге життя. Фантазіям фотошоперів не було меж – вони почали ділитись своїми візуальними втіленнями версії.​



Котик став зіркою мережі та героєм мемів / Фото Reddit



Котик став зіркою мережі та героєм мемів / Фото Reddit



Котик став зіркою мережі та героєм мемів / Фото Reddit



Котик став зіркою мережі та героєм мемів / Фото Reddit



Котик став зіркою мережі та героєм мемів / Фото Reddit



Котик став зіркою мережі та героєм мемів / Фото Reddit



Котик став зіркою мережі та героєм мемів / Фото Reddit



Котик став зіркою мережі та героєм мемів / Фото Reddit



Котик став зіркою мережі та героєм мемів / Фото Reddit



Котик став зіркою мережі та героєм мемів / Фото Reddit

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