Улюбленці колективу: курйозні фото людей, які ставляться до своєї роботи з гумором
Джерело:Reddit
Не секрет, що від робочого колективу залежить дуже багато. З веселими та креативними колегами набагато приємніше та цікавіше працювати.
Задоволення від процесу виростає в рази, коли на робочому місці можна не лише плідно попрацювати, а й посміятися та розважитися. Це чудово знають автори фото з нашої добірки, яким невимовно пощастило з колегами – вони ходять на роботу, як на свято.
Це цікаво Приємне з корисним: 15 кумедних фото людей, які розважилися у музеї та підкорили мережу
"Цьогоріч у нас був конкурс на найкращий різдвяний декор дверей до кабінету"
Фото Reddit / R4D4R_MM
"У майстерні з ремонту комп'ютерів"
Фото Reddit / gerclar
"Наш колега пішов у відпустку, а тим часом ми "оновили" його місце"
Фото Reddit / Kaerval
"Хтось приніс це в офіс"
Фото Reddit / pasciiii
"Я працюю в фотомагазині в Норвегії. Це наша різдвяна листівка"
Фото Reddit / TheTigon
"Єдиний спосіб посипати дороги сіллю"
Фото Reddit / mickyo25
"Справжня співбесіда у нашому офісі. Ми дуже серйозно ставимося до Геловіну"
Фото Reddit / emkay28
"Наш офісний павук Герман має власну табличку з іменем"
Фото Reddit / handy_dandy_andy
"Це Шарлін. Вона співробітниця Walmart і фотографується з різними товарами для сторінки магазину у фейсбуці. Шарлін дивовижна"
Фото з фейсбуку Walmart North East
"Сестра моєї дружини веганка. Ось який сюрприз на день народження зробили їй колеги"
Фото Reddit / TheeJoCanadian