Публікувати такі світлини та сайті знайомств заборонено, тож українця покарали за виготовлення "порнографічного матеріалу".

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Його справу передали до Кролевецького районного суду Сумської області. Поліція встановила, що чоловік зареєструвався на сайті знайомств у середині березня 2023 року. Після цього він надіслав невідомій особі фотографію свого статевого органу.

Поліція пред'явила обвинувачення згідно зі статтею 301 частини 1 Кримінального кодексу України. Уже 24 жовтня 2023 року підозрюваний погодився на укладення угоди зі слідством. На суді він визнав свою провину та розкаявся. У результаті чоловік отримав до одного року іспитового терміну.

Курйозні випадки порушення закону

Зауважимо, що раніше на Тернопільщині горе-грабіжник вдерся у чужий будинок і заснув. Правоохоронці Тернопільської області затримали чоловіка, коли він спав у чужому ліжку. Згодом проти чоловіка порушили справу про незаконне проникнення.

У польській Варшаві сталося незвичайне пограбування. Зловмисник вдавав із себе манекена та проникнув до вітрини магазину. Там він простояв нерухомо певний час, тримаючи в правій руці пакет. Чоловік дочекався закриття торговельного центру і пограбував торговельну точку.