Як стверджують конспірологи, "пророцтво" з'явилося у четвертому епізоді 35-го сезону популярного серіалу "Сімпсони", який називається "Пастка для спраги: Корпоративна історія кохання".

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Цей епізод представив велику пародійну документальну історію про молоду виконавчу директорку, на ім'я Персефона. Вона зуміла очарувати містера Бернса та переконала його фінансувати свій омріяний проєкт. Після цього пара одружилася.

В одному з епізодів цього сезону містер Бернс влаштовує сюрприз для Персефони на її день народження та дарує їй "щось особливе" у вигляді листівки. Але Персефона помиляється, вважаючи, що їй подарували подарункову карту, що спричиняє комічні ситуації.

Ні, я купив тобі Twitter, усю компанію! Це була вигідна угода, попередньому власнику довелося продати її після того, як його самокерована ракета з Марса врізалася в Міжнародну космічну станцію,

– відповів Бернс.

Як на це відреагували у соцмережах

Кумедно, що глядачі мультсеріалу почали обговорювати цей епізод якраз у X (Twitter). Чимало користувачів почали жартувати щодо Міжнародної космічної станції та залишати повідомлення, присвячені цій події, на випадок, якщо вона дійсно відбудеться.

"Сімпсони" щойно попередили нас, що один із космічних кораблів Ілона Маска зіткнеться з американською космічною станцією... вони непереможні в передбаченні трагічного майбутнього,

– написав один з користувачів.

Цікаво! Ілон Маск вже не вперше з'являється у популярному мультсеріалі. Ще у 2015 році його показали в епізоді 26-го сезону під назвою "Маск, що впав на Землю". Він також був персонажем і в інших культових шоу, таких як "Південний парк" та "Рік і Морті".

Як "Сімпсонам" вдається "передбачити" майбутнє

Бразильський містик Атос Саломе заявив, що не вважає сценаристів "Сімпсонів" провісниками, а "передбачення" мультфільму, на його думку, є звичайними збігами. Крім того, містик зазначив, що людський розум схильний знаходити закономірності та значення навіть там, де вони не обов'язково існують.