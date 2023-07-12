Розібратися у ситуації вирішив бразильський містик Атос Саломе. В інтерв'ю журналістам він висловився про здатність сценаристів популярного мультфільму "передбачати" події.

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Хто такий Атос Саломе

Як зазначають журналісти, 36-річного Саломе прозвали "живим Нострадамусом", адже він передбачав пандемію коронавірусу, купівлю Ілоном Маском Twitter і смерть королеви.

Що він каже про сценаристів "Сімпсонів"

Атос Саломе заявив, ще не вважає сценаристів "Сімпсонів" містиками або провісниками. За його словами, "передбачення" мультфільму є звичайними збігами. Атос Саломе зазначив, що ці збіги "захоплюють", проте він ставиться до них "скептично". Він також вказав на те, що прогнози сценаристів ґрунтуються на подіях, які вже відбулися.

Сімпсони мають довгу історію і безліч епізодів, що збільшує ймовірність того, що деякі з сюжетних ліній або жартів у майбутньому збігатимуться з реальними подіями. Крім того, серіал часто висміює популярну культуру та сучасні події, що ще більше посилює відчуття передбачуваності,

– пояснив Саломе.

Крім того, містик зазначив, що людський розум схильний знаходити закономірності та значення навіть там, де вони не обов'язково існують. Він закликав використовувати критичне осмислення та ретельний аналіз, щоб запобігати поширенню необґрунтованих теорій.

Які події "передбачили" у "Сімпсонах"

Президентство Дональда Трампа – перша згадка про президентство Трампа з‘явилася у "Сімпсонах" 2000 року, коли у 17 серії 11 сезону Барт потрапляє до майбутнього. Події розвиваються таким чином, що сестра Барда Ліза стає президентом США, змінивши на цій посаді Дональда Трампа. Торт, надрукований на 3D-принтері – в епізоді, який вийшов 2005 року, засвітилося декілька футуристичних ґаджетів та високотехнологічних "штучок". Серед них – спеціальна камера, яка дозволяє перетворювати звичайний двовимірний знімок на тривимірний торт. Теракт 11 вересня 2001 року у Нью-Йорку – у це важко повірити, але очевидна символіка цього жахливого пророцтва присутня у 1 серії 9 сезону, яка вийшла 1997 року. Економічна криза у Греції – у січні 2012 року вийшла серія, в якій Гомер стає гостем у студії новин. У рухомій стрічці в нижній частині екрана з'являється інформація про те, що Європа виставляє Грецію на eBay. За 3 роки у цій країні відбувся дефолт, а згодом сталася глибока економічна криза.

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