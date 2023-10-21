Інцидент стався 18 жовтня у місті Теребовля, що на Тернопільщині. Його злочин пішов не за планом, і він віч-на-віч зустрівся з правоохоронцями.

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Поліцію викликала сама власниця будинку, коли, повернувшись додому, побачила грабіжника у власному ліжку.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки з'ясувалося, що 61-річний чоловік, проник до її приміщення з метою крадіжки. Проте він був у стані сильного алкогольного сп'яніння і заснув,

– розповіли в поліції.

Злочинця розбудили вже поліціянти, які приїхали за викликом. Згодом проти чоловіка порушили справу про незаконне проникнення.

Важливо! Правоохоронці затримали двох чоловіків у Дніпровському районі Києва. Вони проникли до чужої квартири і після пограбування, вирішили там заночувати, адже було вже запізно і їм не "хотілося" порушувати комендантську годину.

Раніше у Варшаві (столиці Польщі) сталося незвичайне пограбування. Зловмисник вдавав із себе манекена та проникнув до вітрини магазину. Там він простояв нерухомо певний час, тримаючи в правій руці пакет. Чоловік дочекався закриття торговельного центру і пограбував торговельну точку типу "острів", на якій продавалися ювелірні прикраси. Однак на цьому він не зупинився.