Зима – це пора року, яка дарує нам чарівну атмосферу улюбленої історії про Гаррі Поттера. Цьогоріч кияни зможуть відчути її не лише зі сторінок книг та екранів телевізорів, а й у реальному житті. Невдовзі Osocor Residence у Києві відкриє двері нової локації – дивовижного зимового містечка, де кожен зможе відчути себе у магічному Гогсміді.

5 грудня відбудеться відкриття Osocor Winter Village – нового зимового містечка, у якому пануватиме атмосфера чарів та магії, повідомляють Розваги 24. Популярна локація для літнього відпочинку перетвориться на центр зимових веселощів для киян та гостей столиці.

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Організатори перетворили літній басейн на величезну ковзанку площею 800 квадратних метрів. Навколо неї розташувалися й інші розваги: гірка, карусель, фуд-корти та бари, де можна скуштувати тематичні ласощі та напої.



Зимова ковзанка та гірка / Фото Osocor Winter Village

Відвідувачі зимового містечка зможуть взяти участь у майстер-класах з основ магії, зіллєваріння та інших чаклунських дисциплін. Магічні уроки проходитимуть у комфортних місцях відпочинку з атмосферними декораціями.







Київський Гогсмід / Фото Osocor Winter Village

Відвідати столичний Гогсмід можна вже з 5 грудня. Локація працюватиме протягом 3-ох зимових місяців. У першій половині дня – з 11:00 до 17:00 діятиме розвальна програма для сімейного відпочинку. А ввечері з 17:00 до 22:00 в Osocor Winter Village гостей зігріють запальні вечірки з діджеями. Дізнатися, що й коли відбуватиметься в зимовому містечку, можна буде на сторінці резиденції у Facebook.