Зима – это время года, которое дарит нам волшебную атмосферу любимой истории про Гарри Поттера. В этом году киевляне смогут почувствовать ее не только со страниц книг и экранов телевизоров, но и в реальной жизни. Совсем скоро Osocor Residence в Киеве откроет двери новой локации – удивительного зимнего городка, где каждый сможет ощутить себя в волшебном Хогсмиде.

5 декабря состоится открытие Osocor Winter Village – нового зимнего городка, в котором будет царить атмосфера магии и волшебства, сообщают Развлечения 24. Популярная локация для летнего отдыха превратится в центр зимнего веселья для киевлян и гостей столицы.

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Организаторы превратили летний бассейн в огромный каток площадью 800 квадратных метров. Вокруг него расположились и другие развлечения: горка, карусель, фуд-корты и бары, где можно попробовать тематические вкусности и напитки.



Зимний каток и горка / Фото Osocor Winter Village

Посетители зимнего городка смогут поучаствовать в мастер-классах по основам магии, зельеварению и другим волшебным дисциплинам. Магические уроки будут проходить в комфортных местах отдыха с атмосферными декорациями.







Киевский Хогсмид / Фото Osocor Winter Village

Посетить столичный Хогсмид можно уже с 5 декабря. Локация будет работать каждый день на протяжении 3-ех зимних месяцев. В первой половине дня – с 11:00 до 17:00 будет действовать развлекательная программа для семейного отдыха. А вечером с 17:00 до 22:00 в Osocor Winter Village гостей согреют зажигательные вечеринки с диджеями. Узнать, что и когда происходит в зимней деревушке, вы сможете на странице резиденции в Facebook.