Прихисток для українських біженців облаштували у казино муніципалітету Бад-Вісзеї (Мюнхен, Німеччина).
Дивіться також Небезпечно для життя: жінка купила банани, але одразу ж викинула їх через дивні цятки
За словами бургомістра Роберта Кюна, у колишньому казино зараз проживає приблизно 100 українців, Однак їхня кількість може зрости.
Наразі у нашому муніципалітеті проживає близько 100 біженців з України. На піку їх було 160. Найближчим часом очікується ще 35 людей,
– додав він.
Як українці живуть у казино
Люди, які через Росію залишилися ні з чим, раді і такій можливості. Вони облаштувати побут у колишній будівлі казино і живуть, допомагаючи та підтримуючи один одного.
Українські біженці у Німеччині живуть у будівлі колишнього казино / Фото Bild
Що відомо про будівлю казиноЦе казино працювало з 1957 року та належало компанії Spielbanken Bayern. До 1969 року казино відвідувало 170 000 відвідувачів. Потім будівля виявилася надто маленькою, і компанія збудувала нове приміщення для казино на березі озера, а старе казино стало танцювальним кафе.
Раніше ми писали, що на Кіпрі відкрився найбільший казино-готель у Європі. Він виглядає просто приголомшливо і нагадує ціле місто. Він налічує 14 поверхів та розкішне казино площею 7525 квадратних метрів. Казино площею 81 000 квадратних футів містить 100 столів і 1000 ігрових автоматів. Будівництво готелю коштувало 600 мільйонів євро, він став одним із найбільших будівельних проєктів, коли-небудь завершених на острові.