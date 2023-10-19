Прихисток для українських біженців облаштували у казино муніципалітету Бад-Вісзеї (Мюнхен, Німеччина).

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За словами бургомістра Роберта Кюна, у колишньому казино зараз проживає приблизно 100 українців, Однак їхня кількість може зрости.

Наразі у нашому муніципалітеті проживає близько 100 біженців з України. На піку їх було 160. Найближчим часом очікується ще 35 людей,

– додав він.

Як українці живуть у казино

Люди, які через Росію залишилися ні з чим, раді і такій можливості. Вони облаштувати побут у колишній будівлі казино і живуть, допомагаючи та підтримуючи один одного.

Українські біженці у Німеччині живуть у будівлі колишнього казино / Фото Bild

Що відомо про будівлю казино Це казино працювало з 1957 року та належало компанії Spielbanken Bayern. До 1969 року казино відвідувало 170 000 відвідувачів. Потім будівля виявилася надто маленькою, і компанія збудувала нове приміщення для казино на березі озера, а старе казино стало танцювальним кафе.

Раніше ми писали, що на Кіпрі відкрився найбільший казино-готель у Європі. Він виглядає просто приголомшливо і нагадує ціле місто. Він налічує 14 поверхів та розкішне казино площею 7525 квадратних метрів. Казино площею 81 000 квадратних футів містить 100 столів і 1000 ігрових автоматів. Будівництво готелю коштувало 600 мільйонів євро, він став одним із найбільших будівельних проєктів, коли-небудь завершених на острові.

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