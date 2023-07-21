Офіційні особи повідомили Associated Press, що курорт створить 6500 робочих місць і залучить приблизно 300 000 додаткових відвідувачів у розкішне місце відпочинку на рік, генеруючи сотні мільйонів євро в місцеву економіку щорічно.

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Готель вміщає 500 номерів, а також:

казино,

спортивні споруди,

сімейний парк пригод,

відкритий амфітеатр,

8 ресторанів і барів,

конференц-центри і найбільший басейн на острові.

Казино площею 81 000 квадратних футів містить 100 столів і 1000 ігрових автоматів. Будівництво готелю коштувало 600 мільйонів євро, він став одним із найбільших будівельних проєктів, коли-небудь завершених на острові.



На Кіпрі відкрився найбільший казино-готель у Європі / Фото Associated Press

Найбільші казино в Європі

Казино Ешторіл в Португалії приваблює туристів з усього світу на морський курорт Ешторіл з моменту відкриття на початку 1930-х років. Два рівні пропонують місце для 1000 клієнтів, які знайдуть гігантський вибір столів для гри в рулетку, блекджек і покер, а також понад 1100 ігрових автоматів.

приваблює туристів з усього світу на морський курорт Ешторіл з моменту відкриття на початку 1930-х років. Два рівні пропонують місце для 1000 клієнтів, які знайдуть гігантський вибір столів для гри в рулетку, блекджек і покер, а також понад 1100 ігрових автоматів. Casino de Monte Carlo в Монако вже зовні є сенсацією. Розкішна будівля служила місцем зйомок відомих фільмів, зокрема про Джеймса Бонда.

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