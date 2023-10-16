Вона вирішила написала в групу Family Lowdown Tips & Ideas у фейсбуці і запитати поради.

Важливо Але ж так роблять усі: жінка натрапила на жорсткий хейт за свої дії у супермаркету

У чому полягає небезпека

З'ясувалося, що при виявленні таких плям слід утриматися від вживання фруктів. Про потенційну небезпеку покупчиню попередили користувачі соцмереж.

Це схоже на яйце павука. Покладіть його в пакет і зав'яжіть. Я б відніс його назад,

– написав один з користувачів.



Який вигляд мали банани / Фото The Mirror



Це кубло отруйного павука / Фото The Mirror

Багато людей підтримали цю теорію і почали ділитися подібними випадками зі свого життя.

"Це сталося зі мною торік і це небезпечно".

"Я теж купив банани й отримав безплатне гніздо павуків, з якого вилазили крихітні павучки".

Вислухавши поради, жінка таки викинула банани.

Я можу підтвердити, що цей банан, ну, і все його гроно перебувають у відрі для сміття на вулиці! Я можу облити їх окропом на випадок, якщо вони вилупляться в кошику і залізуть в будинок, тому що я не люблю павуків! Тим паче отруйних,

– сказала вона.

Які павуки відкладають яйця у бананах

Зазвичай свою потомство у шкірку банана відкладає Бразильський блукаючий павук. Як зрозуміло з назви, живе він у Бразилії.

Зверніть увагу! В Україну банани привозять з Еквадору. Можливо, тому випадків з непроханим гостем в наших холодильниках не буває.

Бразильський блукаючий павук відкладає своє потомство на жовтій шкірці банана. Величезну кількість яєць (до 100 штук) він закріплює павутиною. Бананові павуки дуже отруйні для людського організму, адже їхня отрута сильніша за отруту павука Каракурта (Чорної вдови). Недаремно цей вид павуків занесли до Книги рекордів Гіннеса як найбільш отруйний серед павуків.