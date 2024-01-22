Їй пощастило виграти 100 тисяч гривень. Вона поділилася враженнями від перемоги.

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За її словами, лотерейні білети вона завжди перевіряє вручну.

Я виписую всі номери кульок, що випали з лототрона, а потім викреслюю їх у своїх лотерейних білетах. Цього разу, я як завжди, повикреслювала числа у своїх білетах і зрозуміла, що ні мільйон, ні 190 000 гривень я не виграла. Звісно, я трохи засмутилася, і вже хотіла викинути білети, як згадала, що купувала комплект білетів, який бере участь у новорічній акції,

– пригадала переможниця.

Вона порівняла номери своїх лотерейних білетів з тими, що виграли в акції і виявилося, що в одному з її білетів виграш – 100 000 гривень.

"Від хвилювання в мене тряслись руки. Потім я ще 3 – 4 рази перевіряла цей білет, щоб пересвідчитися, що я не помилилась. Уявляєте, я могла викинути цей білет і ніколи не дізнатися про виграш", – поділилася емоціями жінка.

Як переможниця витратить приз

Щодо планів на виграні гроші, переможниця планує половину виграної суми подарувати дітям, а іншу частину віддати батькам та перерахувати на потреби ЗСУ.

Зауважимо, що у грудні пенсіонер, на ім'я Сергій Олександрович вже вигравав 100 000 гривень. А на Різдво одразу двоє учасників лотереї "Лото-Забава" виграли головний приз 190 тисяч. Кожен зі щасливчиків отримав по 95 тисяч гривень. Одним з переможців став Володимир Валентинович з Одеси, а другий щасливчик – киянин Олександр Віталійович.

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