Однак одного дня йому посміхнулася удача. Він зірвав куш у лотерею, вигравши 11 мільйонів фунтів стерлінгів у 1995 році.

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Чи змінилося його життя після виграшу

Одразу після виграшу чоловік придбав власний замок, та витратив кошти на романтичну подорож на Маврикій. Але загалом його життя мало чим відрізнялося від того, яким воно було до виграшу. Його друзі та сусіди розповідають що чоловік витрачав кошти тільки тоді, коли в цьому була необхідність.

Пол був найскупішою людиною, яку я коли-небудь знав. Він ніколи не купував нічого за всі роки, які я з ним дружу. Мене б не здивувало, якби він досі тримав усю виплату в коробці під ліжком,

– сказав чоловік.



Переможець у лотерею з родиною / Фото News Group Newspapers Ltd

Після розлучення чоловік, який працював продавцем склопакетів, одружився з прибиральницею, яку він найняв, щоб обслуговувати свій будинок із шістьма спальнями. Пол помер минулого року у віці 73 років, лише через кілька місяців після його дружини Евелін, і на той час продав свій замок.

Пол, якого я знав, дуже обережно ставився до своїх грошей і стежив за ними, як яструб,

– додав він.

Раніше ми писали про Вільяма Джона Бемптона з Австралії втратив родину після того, як зірвав джекпот. Чоловік виграв приз у розмірі 986 000 доларів, але після цього його стосунки з рідними погіршилися.