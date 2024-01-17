Відомо, що він отримав приз у розмірі 986 000 доларів.

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Гроші стали яблуком розбрату

Перемогу чоловік здобув у березні 2018 року. Чоловік одразу ж вирішив купити будинок з чотирма спальнями. І невдовзі після виграшу в лотерею вніс депозит. Він заплатив початкову заставу в розмірі 50 000 доларів, а потім заплатив решту 505,03 доларів США, щоб придбати її у спільне право власності зі своїм сином.

Своїй доньці Сюзанн Елейн Вурлідс він вирішив віддати 300 000 доларів. Однак після цього їхні стосунки погіршилися і 92-річний переможець попросив повернути гроші. Донька відмовилася і чоловік навіть звернувся до суду.

Хоча містер Бемптон був похилого віку та мав проблеми зі здоров'ям, медичні докази свідчать про те, що він мав повну дієздатність і добре розумів і міг керувати своїми фінансовими справами,

– мовиться у постанові суду.



Чоловік виграв у лотерею, але посварився з родиною / Фото The Mirror

Як ми бачимо, інколи великі гроші не приносять щастя, а навіть навпаки – завдають шкоди родині. Раніше ми писали про американця, який виграв у лотереї мільйони доларів, але про це так і не дізнався ніхто з його рідних чи близьких. Чоловік зізнався, що ніколи не розповідав про виграш ні батькам, ні сестрі, ні комусь іншому. Він просто купив нову вантажівку та будинок, але сказав рідним, що орендує їх.