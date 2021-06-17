В Україні 1-гривневну купюру продають більше ніж за 30 тисяч: чим вона особлива

На сайті OLX з'явилося оголошення про продаж 1-гривневої банкноти. Теперішня власниця планує виручити за неї 1200 доларів (32 400 гривень), адже вважає її унікальною.

Річ у тім, що на купюрі, яку виставили на продаж, є автограф Володимира Зеленського. Продавчиня вказала, що чинний президент України поставив на ній свій підпис за рік до інавгурації.

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Вона переконує, що ця "суперпрезидентська" банкнота – єдина у своєму роді, а підпис Зеленського оригінальний. За її словами, це можна перевірити.

Така гривня одна за всі правління президентів. Підпис дійсно реальний, має свою історію,

– вказано в оголошенні.



Купюра з підписом Володимира Зеленського за 1200 доларів / Скриншот OLX

Зауважимо, що це не єдина коштовна українська банкнота на порталі OLX. Користувачі за великі гроші продають купюри з цікавими серійними номерами та ті, які вже вийшли з обігу. Наприклад, тут можна купити 1-гривневу банкноту з номером "СИ 1000000" за 5 тисяч гривень, 100 карбованців 1917-го року випуску за 12 300 гривень та багато іншого.

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