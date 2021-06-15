За словами представниці аукціону Trade Me Міллі Сильвестр, цей лот став "найдорожчою кімнатною рослиною, що коли-небудь була продана на аукціоні". Переможець торгів заплатив за неї 27 100 новозеландських доларів (19,3 тисячі доларів або 522,8 тисячі гривень).

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Справжня боротьба за рослину розгорнулася за кілька хвилин до завершення прийому ставок. Двоє учасників торгів суттєво підняли ціну буквально за 4 хвилини. Загалом на покупку рослини претендували 248 людей.

Кімнатні рослини за останні кілька років стали справжніми "родзинками". Ціни на них ростуть і ростуть в міру того, як люди активно підхоплюють цю тенденцію, – сказала Міллі Сильвестр.

Чим особлива Rhaphidophora Tetrasperma



Rhaphidophora Tetrasperma майже за 20 тисяч доларів / Фото Trade Me

У описі лоту на сайті аукціону вказано, що біла строката Rhaphidophora Tetrasperma є дуже рідкісною рослиною. Її батьківщиною вважають Таїланд та Малайзію.

Екземпляр, який продавався на Trade Me, має 9 листків – 8 з них повністю сформовані, а 9-ий розпуститься найближчим часом. Усі листки мають "відмінну строкатість", а стебло добре вкорінене у 14-сантиметровий горщик.