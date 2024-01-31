Удача усміхнулася йому 23 січня. Саме тоді він придбав свій виграшний білет.
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Чоловік придбав білет за 60 гривень у місті Дніпро за адресою проспект Гагаріна, 8-а ТК Нагорка, фірмова точка УНЛ.
У чому секрет перемоги
Чоловік зазначив, що купив білет з трьома комбінаціями. Одна комбінація автоматична, номера для двох інших він обрав самостійно. Під час розіграшу лототрон обрав як виграшні такі номери: 14 16 38 41 44.
Гравець відгадав усі 5 виграшних номерів, що і принесло перемогу.
Раніше ми писали, що одразу двом українцям на Різдво пощастило виграли головний приз "Лото-Забава". Кожен зі щасливчиків отримав по 95 тисяч гривень. Одним з переможців став Володимир Валентинович з Одеси, а другий щасливчик – киянин Олександр Віталійович.