Дженк Албайрак-Туе насолоджувався сапсерфінгом, коли помітив у воді тюленя. Ссавець вирішив, що сап ідеальне місце, щоб зупинитися і розслабитися. Тож він без зайвих церемоній спритно видерся на дошку Дженка.

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Тюлень струснувся і почав спокійно засмагати. Така зустріч застала Дженка зненацька, проте йому залишалося тільки гребти. Він був захоплений кожним моментом і насолоджувався таким сусідством.

Скажи, добре проводиш час?,

– поцікавився хлопець у тюленя.

А відпочивши, тюлень зник у воді так само несподівано, як і з'явився.

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