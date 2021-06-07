Розваги 24 підготували добірку кумедних мемів з соціальних мереж, які не втрачатимуть актуальності найближчі 3 місяці. Попри те, що цьогоріч літо дещо запізнилося і ще не встигло потішити українців сонячною погодою, ми покладаємо на нього великі надії. Тож веселого літа і приємного перегляду. 

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"Пташки о 5 ранку"

"Коли влітку відчиняєш двері автомобіля"

"Я намагаюсь розслабитися VS оса, що літає навколо мене"

"Те відчуття, коли перевертаєш подушку на інший, прохолодний, бік"

"Коли заходиш до магазину, в якому є кондиціонер"

"Я, коли вперше одягнув шорти цього літа"

"Коли комарі побачили, що у тебе голі щиколотки"

"Літній шопінг: очікування і реальність"

"Коли прийшло літо і почали літати комахи"

"Як я це бачу і як я це відчуваю"

"Коли почалося літо, але вам все одно треба рано вставати і йти на роботу"

"Коли ти не можеш дозволити собі кудись поїхати, але всі друзі публікують фотографії з відпочинку"

"Коли вмикаєш кондиціонер в машині і він дує гарячим повітрям"