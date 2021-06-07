Літо завжди асоціюється з теплом, відпочинком та веселощами. Проте, ніхто не буде сперечатися, що і в цю пору вистачає проблем та незручностей – занадто спекотна чи невластиво холодна погода, складнощі з відпусткою, удосконалення фігури до пляжного сезону. Усе це та багато іншого традиційно стає головною темою найсмішніших літніх мемів.