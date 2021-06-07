Развлечения 24 подготовили подборку забавных мемов из социальных сетей, которые не потеряют актуальности ближайшие 3 месяца. Несмотря на то, что в этом году лето несколько запоздало и еще не успело порадовать украинцев солнечной погодой, мы возлагаем на него большие надежды. Веселого вам лета и приятного просмотра!
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"Птицы в 5 утра"
"Когда летом открываешь дверь машины"
"Я пытаюсь расслабиться VS оса, которая летает вокруг меня"
"То чувство, когда переворачиваешь подушку на другую, прохладную, сторону"
"Когда заходишь в магазин, где есть кондиционер"
"Я, когда впервые надел шорты этим летом"
"Когда комары увидели, что у тебя голые лодыжки"
"Летний шопинг: ожидание и реальность"
"Когда пришло лето и начали летать насекомые"
"Как я это вижу и как я это чувствую"
"Когда началось лето, но вам все равно нужно вставать и идти на работу"
"Когда ты не можешь позволить себе куда-то поехать, но все друзья публикуют фотографии с отдыха"
"Когда включаешь кондиционер в машине и он дует горячим воздухом"