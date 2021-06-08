Дженк Албайрак-Туэ наслаждался сапсерфингом, когда заметил в воде тюленя. Млекопитающее решило, что сап идеальное место, чтобы остановиться и расслабиться. Поэтому он без лишних церемоний ловко вскарабкался на доску Дженка.

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Тюлень встряхнулся и начал спокойно загорать. Такая встреча застала Дженка врасплох, однако ему оставалось только грести. Он был увлечен каждым моментом и наслаждался таким соседством.

Скажи, хорошо проводишь время?,

– поинтересовался парень у тюленя.

А отдохнув, тюлень исчез в воде так же неожиданно, как и появился.

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