Тварини-роботи: японський митець створює механічні скульптури з LEGO

Скульптор з японського Курашікі переосмислює природу, перетворюючи тварин, птахів та морських мешканців на механічних роботизованих створінь. Чоловік працює з деталями конструктора LEGO, оздоблюючи тварин у срібно-сірих кольорах.

Міцуру Нікайдо робить оригінальні іграшки з конструктора, використовуючи свій фірмовий стимпанк-стиль. Митець створює унікальних персонажів-роботів, дивуючи поціновувачів свого мистецтва в соцмережах.

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Свої роботи митець демонструє в інстаграмі та продає колекціонерам оригінального конструктора.

Скульптура з LEGO / Фото Міцуру Нікайдо

Що відомо про стимпанк? Це – вид фантастичного світу, який поєднує в собі технології майбутнього та вікторіанську епоху. Машини стимпанку працюють за допомогою парових технологій та механізмів. Стимпанк використовується у коміксах, іграх та фільмах – фантастичний світ демонструє, як би виглядав світ далекого майбутнього.

Роботи-тварини

Нікайдо перетворює тварин на роботів майбутнього – фантазія митця поєднує природні вигини та машинну жорсткість. Сіра гамма його скульптур підкреслює роботизованість живих істот – серед них:

Мухи-гелікоптери

Пелікани-турелі

Механічні павуки

Та броньовані динозаври

Скульптура з LEGO / Фото Міцуру Нікайдо

Більше творів Нікайдо показує на своїй сторінці – на митця підписалося вже понад 17 тисяч фоловерів.

Скульптура з LEGO / Фото Міцуру Нікайдо

Скульптура з LEGO / Фото Міцуру Нікайдо

Скульптура з LEGO / Фото Міцуру Нікайдо

Скульптура з LEGO / Фото Міцуру Нікайдо