Міцуру Нікайдо робить оригінальні іграшки з конструктора, використовуючи свій фірмовий стимпанк-стиль. Митець створює унікальних персонажів-роботів, дивуючи поціновувачів свого мистецтва в соцмережах.
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Свої роботи митець демонструє в інстаграмі та продає колекціонерам оригінального конструктора.
Скульптура з LEGO / Фото Міцуру Нікайдо
Що відомо про стимпанк?Це – вид фантастичного світу, який поєднує в собі технології майбутнього та вікторіанську епоху. Машини стимпанку працюють за допомогою парових технологій та механізмів. Стимпанк використовується у коміксах, іграх та фільмах – фантастичний світ демонструє, як би виглядав світ далекого майбутнього.
Роботи-тварини
Нікайдо перетворює тварин на роботів майбутнього – фантазія митця поєднує природні вигини та машинну жорсткість. Сіра гамма його скульптур підкреслює роботизованість живих істот – серед них:
- Мухи-гелікоптери
- Пелікани-турелі
- Механічні павуки
- Та броньовані динозаври
Скульптура з LEGO / Фото Міцуру Нікайдо
Більше творів Нікайдо показує на своїй сторінці – на митця підписалося вже понад 17 тисяч фоловерів.
Скульптура з LEGO / Фото Міцуру Нікайдо
Скульптура з LEGO / Фото Міцуру Нікайдо
Скульптура з LEGO / Фото Міцуру Нікайдо
Скульптура з LEGO / Фото Міцуру Нікайдо