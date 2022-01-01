Мицуру Никайдо делает оригинальные игрушки из конструктора, используя свой фирменный стимпанк-стиль. Художник создает уникальных персонажей-роботов, удивляя ценителей своего искусства в соцсетях.

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Свои работы художник демонстрирует в инстаграме и продает коллекционерам оригинального конструктора.

Скульптура из LEGO / Фото Мицуру Никайдо

Что известно о стимпанке? Это – вид фантастического мира, который сочетает в себе технологии будущего и викторианскую эпоху. Машины стимпанка работают с помощью паровых технологий и механизмов. Стимпанк используется в комиксах, играх и фильмах – фантастический мир демонстрирует, как бы выглядел мир далекого будущего.

Роботы-животные

Никайдо превращает животных в роботов будущего – фантазия художника сочетает естественные изгибы и машинную жесткость. Серая гамма его скульптур подчеркивает роботизированность живых существ – среди них:

Мухи-вертолеты

Пеликаны-турели

Механические пауки

И бронированные динозавры

Скульптура из LEGO / Фото Мицуру Никайдо

Больше произведений Никайдо показывает на своей странице – на художника подписалось уже более 17 тысяч фолловеров.

Скульптура из LEGO / Фото Мицуру Никайдо

Скульптура из LEGO / Фото Мицуру Никайдо

Скульптура из LEGO / Фото Мицуру Никайдо

Скульптура из LEGO / Фото Мицуру Никайдо