Мицуру Никайдо делает оригинальные игрушки из конструктора, используя свой фирменный стимпанк-стиль. Художник создает уникальных персонажей-роботов, удивляя ценителей своего искусства в соцсетях.
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Свои работы художник демонстрирует в инстаграме и продает коллекционерам оригинального конструктора.
Скульптура из LEGO / Фото Мицуру Никайдо
Что известно о стимпанке?Это – вид фантастического мира, который сочетает в себе технологии будущего и викторианскую эпоху. Машины стимпанка работают с помощью паровых технологий и механизмов. Стимпанк используется в комиксах, играх и фильмах – фантастический мир демонстрирует, как бы выглядел мир далекого будущего.
Роботы-животные
Никайдо превращает животных в роботов будущего – фантазия художника сочетает естественные изгибы и машинную жесткость. Серая гамма его скульптур подчеркивает роботизированность живых существ – среди них:
- Мухи-вертолеты
- Пеликаны-турели
- Механические пауки
- И бронированные динозавры
Скульптура из LEGO / Фото Мицуру Никайдо
Больше произведений Никайдо показывает на своей странице – на художника подписалось уже более 17 тысяч фолловеров.
Скульптура из LEGO / Фото Мицуру Никайдо
Скульптура из LEGO / Фото Мицуру Никайдо
Скульптура из LEGO / Фото Мицуру Никайдо
Скульптура из LEGO / Фото Мицуру Никайдо