А у Китаї з туристкою з Тайваню сталася інша прикра, але прикольна історія. Дівчина вирішила відвідати найвідоміші піщані дюни та загубила там свій телефон, пише South China Morning Post. Те, що було далі, не очікував ніхто.

Туристка загубила телефон у піску: чим все закінчилося

Ця історія сталася в Китаї, на відомих Співочих дюнах у провінції Ганьсу. Туристка з Тайваню, на прізвище Цао, пізно ввечері загубила свій мобільний телефон серед пісків. Гірше не вигадаєш: вже вечір, темно, холодно, навколо піски й ти без телефону. До слова, пісок у цих місцях дуже м'який, і телефон міг легко заглибитися або зміститися через вітер. Дівчина була у розпачі, але місцеві викликали поліцейських на допомогу. Ті прибули буквально за чотири хвилини.

І ні, правоохоронці не забрали дівчину у безпечне місце, а взялися шукати телефон. Просто посеред пустелі, серед тонн піску. Вони раз за разом нахилялися і розгрібали пісок голими руками у повній темряві. На що вони розраховували?

Але зрештою, один з офіцерів намацав ремінець від телефона біля вершини дюни й дістав його. Можете собі уявити? Звичайно, туристка дуже зраділа цьому, хоч вже й була у розпачі. Як це взагалі можливо? У поліцейських надздібності?



Правоохоронці у пустелі знайшли телефон / Фото Weixin

До речі, поліцейський відділок у цій місцевості вже не вперше стає популярним у мережі завдяки своїм умінням знаходити загублені речі. З початку року вони повернули туристам уже 260 предметів: від ключів до весільних каблучок. Поліцейські розповідають, що коли люди дякують їм за роботу, вони зазвичай занадто втомлені, щоб відповісти, хоча в душі теж дуже радіють.

Правоохоронці працюють тут у надзвичайно складних умовах: вони терплять спеку літнього сонця в дюнах вдень і холодний вітер вночі. Дістатися вершини найбільшого піщаного пагорба вони можуть всього за 10 хвилин, тоді як звичайним туристам на це знадобилося б 30 хвилин. Щоб допомогти туристам, вони часто проходять від 30 до 40 тисяч кроків на день.

Чим цікаві співочі дюни у Китаї

Співочі дюни Дуньхуан у Китаї, де дівчина загубила свій телефон, дійсно є привабливим магнітом для туристів. Вони вражають своєю красою та незвичним різнокольоровим піском, який переливається від жовтого до зеленого і чорного. Головна їхня особливість в тому, що під час вітру ці величезні піщані пагорби починають видавати дивовижні звуки, пише IFL Science. Залежно від сили поривів вітру пустеля може створювати або ніжну тиху мелодію, або потужний і гучний гул.

Цей неймовірний музичний ефект виникає через тертя і вібрацію круглих та гладких піщинок під час їхнього руху. Сухий пустельний клімат зменшує вологість, що посилює силу тертя між частинками піску. Додатково звук посилюється завдяки горам, які спрямовують потоки вітру, та повітряним порожнинам між піщинками, що працюють як природні резонатори.