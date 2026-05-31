Для американки Джессі Тондро та її родини життя на круїзному лайнері, а по факту у відкритому морі, є звичною буденністю, пише People. Разом із чоловіком Красіміром та двома дітьми – шестирічним сином і чотирирічною донькою – вони проводять у морі по шість місяців на рік. Річ у тім, що Красімір працює на кораблі і є членом екіпажу.

Як родина з дітьми живе на круїзному лайнері

Сама 40-річна Джессі родом із Пенсільванії, а її чоловік – із Болгарії. Вони познайомилися, коли жінка також працювала на суднах в артгалереї, причому за сім років вона встигла побувати майже на всіх найбільших круїзних лініях. Рішення виховувати дітей у морі пара ухвалила свідомо.

Я точно хочу, щоб у житті моїх дітей було якомога більше їхнього батька. Тому я думаю, що наше перебування на борту разом із ним – це, мабуть, одна з найкращих можливостей бути поряд як родина, і водночас для них це шанс побачити величезну частину світу,

– розповіла жінка.

Оскільки родина живе на кораблі з того часу, як донька була ще немовлям, малюки взагалі не усвідомлюють, що такий спосіб життя є якимось незвичайним. Цікаво, що іноді люди запитують їх: "Вам подобається жити на кораблі?", а вони відповідають: "Так, а хіба ви не живете тут?". Для дітей – це звичайний дім

Чи не нудно родині на кораблі?

Типовий день цієї нетипової родини в морі має свій чіткий розклад. Після сніданку Джессі протягом двох-трьох годин навчає дітей на борту за домашньою програмою. Жінка навіть каже, що її діти вже знають набагато більше, ніж мають знати діти у початковій школі.

Після обіду вона відводить їх до дитячого центру Adventure Ocean. Поки братик з сестричкою бавляться під наглядом, у мами з'являється час на себе. Джессі може прогулятися кораблем, піти в солярій – місце на судні, куди допускаються тільки дорослі.

Ближче до вечора жінка забирає дітей, потім вони разом йдуть до басейну, потім на вечерю, а перед сном обов'язково відвідують якесь шоу та читають книжки. Якщо ж корабель заходить у порт, родина разом відправляється досліджувати нові країни. Наприклад, минулого року на лайнері Anthem of the Seas вони провели кілька місяців в Азії. За словами Джессі, це була неймовірна пригода, адже її чоловік ні разу там не був, тож вони разом відкривали для себе цей куточок планети.

З якими труднощами стикається родина на лайнері?

Попри те, що Джессі описує життя в морі як дуже веселе, воно має свої мінуси. Жінка єдина у родині страждає від морської хвороби. Це при тому, що вона сама впродовж 7 років була членкинею екіпажу круїзного лайнера. І найдовший час, коли Джессі перебувала на борту склав цілих 10 місяців. Крім того, Джессі дуже бракує можливості самостійно готувати їжу.

Більшість людей думають, що відсутність потреби готувати – це величезний плюс життя на борту, і це дійсно так. Проте час від часу в мене з'являється шалене бажання щось приготувати, і я така: "Ох, доведеться чекати повернення на сушу",

– жартує жінка.

Реакція мережі на незвичайну родину

Про своє неординарне життя Джессі розповідає в Instagram. Вести блог її надихнули постійні запитання від знайомих та чужих людей про круїзне життя. Зараз на Джессі підписано майже 40 тисяч людей. Майже під кожним дописом блогерки можна знайти чимало коментарів, проте здебільшого вони містять запитання: "Як діти здобувають освіту?", "Чи не сумно їм на лайнері?", "Чи не набридає жінці постійне перебування поруч з чоловіком?".

Також люди пишуть, що не змогли б постійно перебувати у замкненому просторі. Дехто шокований тим, що діти вимушені жити у каютах, не мати постійних друзів і взагалі якоїсь стабільності. А ще підписники дивуються, як жінка, яка так довго ходила в море, досі має морську хворобу і як вона взагалі з цим всім наважилася жити на воді. А ви б змогли так жити?