Нещодавно стало відомо, що Девід Раш знайшов оригінальний спосіб розважитися під час круїзу на лайнері Disney Cruise. Чоловік вирішив побити черговий світовий рекорд Гіннеса з трощення зубочисток, пише UPI.

Який рекорд з зубочистками встановив Девід Раш?

Одного разу Девід разом із родиною вирушив у подорож, щоб відвідати Національний парк Американського Самоа. Оскільки попереду на них чекало 15 днів у морі посеред Тихого океану, чоловік зрозумів, що йому терміново потрібно розважитися, тобто встановити новий рекорд. На думку прийшли зубочистки. До речі, якщо ви не знали, то Девіда прозвали вже серійним рекордсменом. На його рахунку вже понад 350 титулів Книги рекордів Гіннеса.

Чоловік виклав у ряд на довгому столі 100 зубочисток і взявся за справу. За одну хвилину Девід встиг зламати 84 штуки, легко перевершивши попередній результат у 58 зубочисток. Його у 2020 році встановив Гаррісон Нісвандер.

Чоловік за хвилину зламав 84 зубочистки: дивіться відео

Як розповів на своєму сайті Девід, цей рекорд, як з'ясувалося, він поставив ще торік. Але комітет Книги рекордів Гіннеса настільки завантажений, що досі не відправив йому сертифікат.

Для довідки! Правила встановлення цього рекорду виявилися доволі дратівливими для рекордсмена, повідомив він це на своєму офіційному сайті. Виявляється, якщо дві частини зубочистки не роз'єднані повністю, тобто якщо навіть найменша частинка деревини тримає їх разом, вся зубочистка знімається з підрахунку. Але у Девіда все вийшло. Він не просто встановив рекорд, а й влаштував справжнє шоу для пасажирів лайнера. Девіду довелося залучити офіційних хронометристів та свідків, щоб все відбувалося абсолютно чесно. Навіть знаменитий жонглер корабля, Джеймс Бустар, долучився до суддівства.

Найбільша кількість зубочисток у бороді

Як вам такий рекорд з зубочистками? У 2018 році американець Джоел Страссер засунув у свою бороду найбільшу кількість зубочисток – 3500, пише Guinness World Records. Джоелу знадобилося 3 години та 13 хвилин, щоб встромити всі зубочистки у бороду. Його борода перетворилася на якогось дикобраза.



Чоловік засунув в бороду 3500 зубочисток / Фото Guinness World Records

До речі, Джоел також є серійним рекордсменом. До цього він встановив 13 рекордів. Один із дивовижних – це найбільша кількість прикріплених різдвяних кульок. У 2022 році він закріпив на бороді 710 святкових кульок.

Попередній рекорд Девіда Раша зі скейтбордом

Буквально нещодавно 24 Канал розповідав про черговий божевільний рекорд Девіда Раша. Він балансував зі скейтом на підборідді понад 1 годину. Девід каже, що тренування до цього рекорду проходили доволі важко, адже скейт має гострі краї і його боляче тримати на підборідді. Допоміг друг, який має велику колекцію скейтбордів.

У результаті Девід протримав скейтборд 1 годину 1 хвилину та 36 секунд, чого цілком вистачило для перемоги. Рекорд чоловік встановив під час перерви у грі в піклбол.