Девід Раш понад годину тримав скейтборд на підборідді. Про це повідомив сам рекордсмен на своєму сайті Record Breaker Rush. І це далеко не перший рекорд чоловіка. За його плечима понад 300 різних рекордів.

Девіду Рашу 43 роки, він має 350 титулів Книги рекордів Гіннеса та велику популярність за свої здобутки. Новий рекорд Девіда – балансування зі скейтом на підборідді понад годину. Девід уже мав досвід тримання предметів на обличчі, тому вирішив спробувати сили в новій категорії, як тільки дізнався про її створення.

Я одразу зіткнувся з очевидною проблемою: скейтборд – напрочуд гострий предмет. Навіть 30 секунд було терпіти вкрай боляче,

– розповідає Раш.

Допоміг друг Девіда, який має велику колекцію дощок. Він позичив йому варіант із більш пласким краєм, що підходив за вагою та розміром. Рекорд встановили під час перерви у грі в піклбол. Девід протримав скейтборд 1 годину 1 хвилину та 36 секунд, чого цілком вистачило для перемоги.

Під час тренувань першою, як правило, підводить щелепа. Це потужний м’яз, але його витривалість обмежена — ви відчуєте це досить швидко. Згодом ця витривалість покращується,

– згадує підготовку Девід.

Під час встановлення рекорду Девід навіть вирішив ускладнити собі завдання і стати на коліна, але як тільки він почав це робити, скейт впав. Чоловікові довелося його спіймати та завершити рекорд.

Хто такий Девід Раш? Цей чоловік є одним із найуспішніших рекордсменів Книги рекордів Гіннеса на планеті, пише Fandom. Він автор, спікер, артист, ведучий та ветеран технологічної галузі. Також Девід має ступінь інженера-електрика Массачусетського технологічного інституту та ступінь магістра ділового адміністрування (MBA). Девід кілька разів брав участь в шоу "Америка має талант".

Артистка цирку підняла вантаж волоссям

Хтось бавиться зі скейтом, а хтось виступає по хардкору. Наприклад, артистка цирку Діана Елізабет Батрес Ермосільо з Мексики потрапила до Книги рекордів Гіннеса завдяки своєму волоссю. Вона підняла вантаж вагою майже 70 кілограмів своїми косами.



Дівчина підняла вантаж волоссям / Guinness World Records

Діана побила рекорд індійської важкоатлетки Аші Рані, яка підняла 55,6 кілограма у липні 2014 року. До встановлення рекорду мексиканська артистка готувалася цілих 6 місяців. Треба зауважити, що навантаження йде не просто на волосся дівчини, а і на шкіру голови, шию та спину. Для встановлення цього рекорду також був розроблений спеціальний пристрій, який дозволив прикріпити вантаж до волосся.

Футболістка забила найшвидший гол

У нас сьогодні просто день рекордів вийшов. Дізнавайтеся про ще один цікавий рекорд, який встановила Марія МакЕнені. Вона забила максимально швидкий гол, який тільки міг би бути в історії. Дівчина зробила це на 4-й секунді у матчі Шотландської жіночої Прем'єр-ліги й потрапила до Книги рекордів Гіннеса.

До речі, це був не перший рекорд 21-річної футболістки. До цього вона 4 рази встановлювала рекорд Гіннеса. Щодо її нового рекорду, то до цього вже був зафіксований найшвидший гол. Його забила Сімон Магілл із Північної Ірландії на 11-й секунді.