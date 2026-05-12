У своєму ролику німецький блогер Хуан Бергман показав моменти з попкультури, які нібито передбачили моторошну історію з вірусом, що сталася у травні на лайнері. А ви вірите у подібні "передбачення"?

Як Мадонна та "Сімпсони" нібито передбачили спалах хантавірусу

Творці "Сімпсонів" давно відомі своїми моторошними передбаченнями, які лякають та дивують. Новий збіг з реальністю знайшли фанати серіалу у 19 епізоді 23 сезону, який називається "Цілком кумедна річ, яку Барт більше ніколи не зробить". У цій серії Барт впадає в депресію й підбиває родину відправитися у розкішний круїз.

Барт так не хотів повертатися додому, бо був впевнений, що після круїзу буде ще гірше, що вдається до радикального заходу. Він вирішує створити фейкове звернення від імені "генерала", у якому повідомляється, що на суші почалася жахлива пандемія, і повертатися небезпечно. Корабель залишається в морі, перетворюючись на ізольовану державу.

Певний час Барт насолоджувався продовженням круїзу, але пізніше корабель починає занепадати: закінчуються запаси їжі, погіршуються умови. Згодом Барта викривають й пасажирам розповідають, що вірус був обманом. Хоч і сценарій розходиться з реальним випадком, що стався на початку травня, фанати Сімпсонів впевнені, що це чергове передбачення майбутнього від сценаристів.



Як "Сімпсони" передбачили хантавірус / Скрин відео

Наближення смертельної хвороби побачили і в образі Мадонни на Met Gala 2026. Мадж прийшла на захід у чорному вбранні з незвичайним капелюшком, що нагадував корабель. Образ співачки був доволі моторошним та дещо гнітючим, що користувачі мережі почали казати про певне попередження щодо спалаху хвороби на круїзному лайнері MV Hondius. Багато хто з прихильників Мадонни згадав, що раніше вона вже робила деякі передбачення.



Образ Мадонни на Met Gala 2026 / Фото з інстаграму Мадонни

Чому світ знову заговорив про хантавірус? Спалах цього вірусу стався на круїзному лайнері MV Hondius на початку травня, повідомляє European Centre for Disease Prevention and Control. На борту перебувало близько 150 пасажирів. Наразі відомо щонайменше про десятьох інфікованих, троє людей померли.

Які ще передбачення хантавірусу були?

Прискіпливі користувачі мережі також згадали допис тоді ще на Twitter користувача з нікнеймом soothsayer. У червні 2022 року він залишив загадковий твіт, зазначивши, що у 2023 коронавірус закінчиться, а у 2026 почнеться хантавірус.



Допис на Х, який нібито передбачив хантавірус / Фото з соцмереж

Також у мережі згадують слова Білла Гейтса щодо пандемії. Засновник Microsoft під час Covid-19 заявляв, що наступна пандемія може бути набагато гіршою й закликав уряди наперед подумати щодо безпеки громадян.

Пророцтва "Сімпсонів", які налякали своєю реальністю

Раніше 24 Канал розповідав про моторошні збіги, які пов'язані з культовим мультсеріалом "Сімпсони". Це були передбачення сценаристів, які в результаті стали реальністю. Наприклад, ще у 2000 році, у серії, де Ліза стає президенткою США після Дональда Трампа, в одній зі сцен можна побачити плакат із написом Trump 2024. Виявляється, тоді творці серіалу вибрали ім’я Трампа як абсурдний жарт.

У 2012 році у Сімпсонах з'являються роботи, які працюють замість людей. Містер Бернс в одній з серій звільняє працівників та наймає роботів. Тоді ще Гомер намагався знайти з ними спільну мову. Нагадує вам це щось?

А в далекому 1995 році у героїв серіалу на руках можна побачити розумні годинники. Серія "Весілля Лізи" з'явилася задовго до появи Apple Watch та схожих гаджетів.