Плоди цього фрукта мають жахливий аромат, який практично неможливо вивітрити з приміщення.

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Відповідна заборона з'явилася в одному з готелів В'єтнаму. За поїдання у номерах фрукта дуріан гості будуть оштрафовані на 100 доларів. Спершу турист подумав, що це жарт, однак користувачі соцмереж зазначили, що це цілком звичайна вимога не тільки у В'єтнамі, але і в багатьох інших країнах Азії.

Це поширена у всьому регіоні заборона дуріану, тому що запах зберігається протягом тривалого часу. Деякі також забороняють мангостин, бо якщо він потрапляє на килими і тканини, його практично неможливо видалити,

– розповів один з користувачів.

Інший користувач зазначив, що живе у Малайзії, де дуріан – бог серед фруктів.

"Запах прилипає до всього і не зникає, що б ви не робили. Я заборонив возити дуріан у своїй автівці – його навіть в багажнику перевозити не можна", – написав він.

Довідка. Дуріан – унікальний тропічний плід, батьківщиною якого вважається Південно-Східна Азія. Сьогодні дуріан вирощується на території багатьох держав – від Таїланду та Індонезії, до Бразилії та Африки. Це – один з найбільш неоднозначних фруктів на планеті. Напевно, кожен житель планети чув про нестерпний запах шкірки дуріана, але при цьому його користь просто неймовірна.

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