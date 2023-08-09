Гевіну Бесту вдалося зробити ідеальний знімок абсолютно випадково.

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Як вдалося зробити ідеальну світлину

Напередодні Нового року 43-річний чоловік прогулювався зі своїми друзями за містом Белфаст, коли вирішив зупинитися і зробити знімок.

Коли я потім переглядав фотографії на своєму мобільному телефоні, я нічого не помітив; тільки за кілька днів, переглядаючи фотографії на своєму ноутбуці, я помітив щось там, і збільшив масштаб,

– сказав він.

Британцеві вдалося зафіксувати момент, коли хтось підстрибнув у повітря, імовірно для того, щоб зробити свій власний знімок.



Гевіну Бесту вдалося зробити ідеальний знімок / Фото The Mirror

"Я подумав, що це до біса вдалий збіг. Мені вдалося зафіксувати саме цей момент. Я навіть не підозрював, що там хтось є, коли робив фото. Завдяки чистій випадковості час було вибрано ідеально, і вийшов кумедний кадр", – розповів чоловік.

Раніше ми писали про чоловіка Раміро Наварро, який відпочивав у Мексиці. Він заявив, що нібито випадково сфотографував НЛО. Сталося це, коли чоловік робив звичайне селфі на піщаних дюнах у пустелі.

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