Гевину Бесту удалось сделать идеальный снимок совершенно случайно.
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Как удалось сделать идеальную фотографию
В канун Нового года 43-летний мужчина прогуливался со своими друзьями за городом Белфаст, когда решил остановиться и сделать снимок.
Когда я потом просматривал фотографии на моем мобильном телефоне, я ничего не заметил; только через несколько дней, просматривая фотографии на своем ноутбуке, я заметил что-то там, и увеличил масштаб,
– сказал он.
Британцу удалось зафиксировать момент, когда кто-то подпрыгнул в воздух, предположительно для того, чтобы сделать свой собственный снимок.
Гевину Бесту удалось сделать идеальный снимок / Фото The Mirror
"Я подумал, что это чертовски удачное совпадение. Мне удалось зафиксировать именно этот момент. Я даже не подозревал, что там кто-то есть, когда делал фото. Благодаря чистой случайности время было выбрано идеально, и получился забавный кадр", – рассказал мужчина.
Раньше мы писали о мужчине Рамиро Наварро, отдыхавшем в Мексике. Он заявил, что якобы случайно сфотографировал НЛО. Случилось это, когда мужчина делал обычное селфи на песчаных дюнах в пустыне.