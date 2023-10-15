Ім'я туриста не розголошується, але варто зазначити, що його вже затримали правоохоронці.

Дивіться також ​"Це не може бути він": дівчина побачила зраду коханого "у прямому ефірі" під час круїзу

Яку схему вигадав чоловік

Кожного разу, коли наставав час платити за вечерю, турист просто сповзав на підлогу та імітував серцевий напад. За словами одного з ошуканих власників ресторанів, перед тим, як симулювати напад, литовець вжив кілька склянок віскі White Label і поїв салат олів'є.

Пізніше литовцю виписали 2 штрафи за порушення законів. Суми були невеликі, але чоловік відмовився їх сплатити. У результаті його засудили до 42 днів тюремного ув'язнення.

Цікаво! Якщо власники ресторанів подадуть спільну скаргу, то чоловік може провести у в'язниці до двох років.



Чоловік, який імітував серцевий напад / Фото The Sun

Раніше ми писали про тернополянина, який чотири місяці безкоштовно харчуватися у ресторанах та не платив за замовлення. Він замовляв доставку їжі, навмисно пред'являючи фальшивий чек на оплату.

Чоловік зазвичай замовляв суші в кількох закладах Тернополя та робив це щонайменше 4 рази на місяць. Таким чином, нарахована сума боргу перед закладами харчування склала майже 20 тисяч гривень.