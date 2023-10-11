Гарднер випадково побачила свого хлопця із незнайомкою на live-камерах. Вони показували у прямому ефірі, що відбувається на кораблі.

Читайте також Здивувала всіх: пара, яка стала мільйонерами, вигравши у лотерею, приголомшила першою покупкою

Гарднер побачила хлопця у компанії незнайомки

Кайла та її подруга відпочивали у своїй каюті й дивилися телевізор. А точніше – спостерігали за різними локаціями на судні. Раптом Гарднер побачила свого хлопця – та не самого, а з незнайомкою у бікіні на палубі. На відео видно, як жінка кладе руку на коханого Кайли, а він обіймає її за плечі і разом вони кудись дивляться.

Реакція дівчат була миттєвою. Вони були шоковані та обурені побаченим й емоційно коментували це на ролику, який згодом вирішили опублікувати у мережі.

Це не може бути він. Стоп. У мене стрес. Навіщо камери на кораблі? Для чого? Це дівчина. Стоп. О боже мій! Скажіть, що це не зі мною,

– коментує у розпачі Гарднер.

Подруги певний час продовжували спостерігати за тим, що показували на екрані. Відповідне відео переглянули майже 5 мільйонів людей у тіктоці, під ним залишили понад 6 тисяч коментарів.

Дівчина побачила зраду коханого: дивіться відео

Повірили в цю історію не усі

Пізніше Гарднер розповіла, що після завершення круїзу нібито вигнала свого хлопця з дому. Ще й дуже епічно – викинула речі з вікна, як у фільмах. Втім, не всі у мережі повірили, що ця історія – справжня. Багато користувачів вважають, що все це – вигадки заради переглядів та нових підписників.