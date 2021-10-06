Тунель для випивки: у палаці Єлизавети II є таємний підземний хід, що веде до знаменитого бару

Чоловік принцеси Євгенії Джек Бруксбенк розкрив журналістам один із секретів англійської монархині Єлизавети II та усієї королівської родини. Виявляється, що забажавши перехилити чарку-другу у барі, їм навіть не потрібно виходити на вулицю.

У мешканців Сент-Джеймського палацу у Лондоні є таємний підземний хід, пройшовши через який вони можуть потрапити до коктейль-бару популярного готелю Dukes. Він так і називається – "тунель для випивки". За словами Бруксбенка, сам він цим ходом не користувався, але дуже хотів би перевірити його.

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Чим відомий Dukes Bar



Готель Dukes у Лондоні / Фото The Upsider

П'ятизірковий готель Dukes зі славнозвісним баром розташований менше ніж за 400 метрів від палацу, тож членам королівської родини не доводиться йти занадто довго.

Dukes Bar, з'єднаний тунелем з королівським палацом / Фото Conde Nast Traveler

Dukes Bar – обов'язкова точка для відвідування усіх фанатів Джеймса Бонда, адже його творець Ян Флемінг був постійним відвідувачем цього закладу. Подейкують, що саме тут письменник вигадав легендарний вираз Агента 007 – "Збовтати, але не змішувати".



Мартіні – найвідоміший коктейль Dukes Bar / Фото з фейсбуку Dukes Bar

Тож недивно, що особливо Dukes Bar відомий своїми коктейлями мартіні, які видання The New York Times назвало "одними з найкращих у світі". Знаменитий напій тут можна скуштувати, заплативши 17 фунтів стерлінгів (612 гривень).

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