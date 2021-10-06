У жителей Сент-Джеймского дворца в Лондоне есть тайный подземный ход, пройдя через который они могут попасть в коктейль-бар популярного отеля Dukes. Он так и называется – "тоннель для выпивки". По словам Бруксбэнка, сам он этим ходом не пользовался, но очень хотел бы проверить его.

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Чем известен Dukes Bar


Отель Dukes в Лондоне / Фото The Upsider

Пятизвездочный отель Dukes со знаменитым баром расположен менее чем в 400 метрах от дворца, поэтому членам королевской семьи не приходится идти слишком долго.

Dukes Bar, соединенный тоннелем с королевским дворцом / Фото Conde Nast Traveler

Dukes Barобязательное точка для посещения всех фанатов Джеймса Бонда, ведь его создатель Ян Флеминг был постоянным посетителем этого заведения. Говорят, что именно здесь писатель придумал легендарное выражение Агента 007 – "Взболтать, но не смешивать".


Мартини – самый известный коктейль Dukes Bar / Фото с фейсбуке Dukes Bar

Исходя из этого, неудивительно, что особенно Dukes Bar известен коктейлями мартини, которые издание The New York Times назвало "одними из лучших в мире". Знаменитый напиток здесь можно попробовать, заплатив 17 фунтов стерлингов (612 гривен).

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