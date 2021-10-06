Водители надеялись получить бензин

Вероятно, они надеялись, что приехав на заправку вместе с ним, точно смогут получить свою порцию топлива, однако их ждало разочарование. Проехав много миль вслед за грузовиком, они прибыли не в АЗС, а на строительную площадку . Оказалось, что танкер перевозил не бензин, а 44 тонны строительного раствора.

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Водитель грузовика Джонни Андерсон рассказал, что не сразу понял, что его преследуют. Но в какой-то момент он обратил внимание на то, что за ним едут около 20 автомобилей , но никто не обгоняет. Наконец, когда мужчин свернул налево на дорогу, которая вела к строительной площадке, все машины свернули за ним.

Когда Джонни остановился у въезда на площадку, он услышал сигналы этих автомобилей. Водитель подумал, что с его грузовиком то не так, и ему об этом сообщают, поэтому вышел из машины.

Мужчина впереди колонны опустил окно и спросил меня, на какую заправку я еду. Я ответил, что не еду туда, и у меня нет бензина. Тогда он сказал: "Вы могли бы остановиться и сказать нам, что вы не бензовоз",

– рассказал водитель танкера.



Водитель грузовика, который преследовала колонна автомобилей / Фото Джонни Андерсона

Сначала он не мог поверить в серьезность водителей, которые действительно его преследовали. Джонни считает эту историю довольно забавной, потому что его груз не опасен. Однако он отметил, что у водителей бензовозов есть определенные должностные инструкции – когда они видят, что их преследуют, должны сообщать об этом полиции .

Что известно про топливный кризис в Великобритании

Топливный кризис в Великобритании начался из-за нехватки водителей грузовиков, которые доставляют бензин и дизельное топливо. Из-за этого около 90% заправок исчерпали свои запасы , а тысячи водителей стоят в длинных очередях на АЗС.

90% заправок исчерпали свои запасы Британские власти пытаются уладить проблему выдачей временных виз иностранным дальнобойщикам, и, таким образом, надеются привлечь к работе до 5 тысяч водителей. Кроме того, в водителей грузовиков будут переквалифицировать и британцев – минобразования выделит на обучение и курсы повышения квалификации около 10 миллионов фунтов стерлингов.

уладить проблему Если же состояние дел будет ухудшаться и дальше, топливо по АЗС будут развозить военные. Власти надеются, что этого удастся избежать, но армию уже привели в состояние повышенной готовности.

На фоне нехватки топлива в Британии активизировались воры , которые крадут дизель просто из баков припаркованных автомобилей. Для этого они просверливают в них дыры.