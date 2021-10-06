Водії сподівалися отримати бензин

Ймовірно, вони сподівалися, що приїхавши на заправку разом із ним, точно зможуть отримати свою порцію палива, проте на них чекало розчарування. Проїхавши чимало миль услід за вантажівкою, вони прибули не на АЗС, а на будівельний майданчик. Виявилося, що танкер перевозив не бензин, а 44 тонни будівельного розчину.

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Водій вантажівки Джонні Андерсон розповів, що не одразу зрозумів, що його переслідують. Але в якийсь момент він звернув увагу, на те, що за ним їдуть близько 20 автомобілів, але ніхто з них його не обганяє. Врешті, коли чоловік звернув наліво на дорогу, яка вела до будівельного майданчика, усі машини повернули за ним.

Коли Джонні зупинився біля в'їзду на майданчик, він почув сигнали цих автомобілів. Водій подумав, що з його вантажівкою щось не так, і йому про це повідомляють, тож вийшов із машини.

Чоловік попереду колони опустив вікно і запитав мене, на яку заправку я їду. Я відповів, що не їду туди, і у мене немає бензину. Тоді він сказав: "Ви могли б зупинитися, і сказати нам, що ви не бензовоз",

– розповів водій танкера.



Водій вантажівки, яку переслідувала колона автомобілів / Фото Джонні Андерсона

Спершу він не міг повірити у серйозність водіїв, які справді його переслідували. Джонні вважає цю історію доволі кумедною, через те, що його вантаж не є небезпечним. Проте він зауважив, що водії бензовозів мають певні посадові інструкції, і коли бачать, що їх переслідують, повинні повідомляти про це поліції.

Що відомо про паливну кризу у Великій Британії

Паливна криза у Великій Британії розпочалася через нестачу водіїв вантажівок, які доставляють бензин та дизельне паливо. Через це близько 90% заправок вичерпали свої запаси, а тисячі водіїв стоять у довгих чергах на АЗС.

Британська влада намагається залагодити проблему видачею тимчасових віз для іноземних далекобійників, і таким чином сподівається залучити до роботи до 5 тисяч водіїв. Крім того, на водіїв вантажівок перекваліфіковуватимуть і британців – міносвіти виділить на навчання та курси підвищення кваліфікації близько 10 мільйонів фунтів стерлінгів.

Якщо ж стан справ буде погіршуватися й надалі, пальне по АЗС розвозитимуть військові. Влада сподівається, що цього вдасться уникнути, але армію вже привели у стан підвищеної готовності.

На фоні нестачі палива у Британії активізувалися злодії, які крадуть дизель просто з баків припаркованих автомобілів. Для цього вони просвердлюють у них дірки.

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