ЦРУ поставило завдання для шанувальників та шпигунів-початківців – їм пропонується визначити час, використовуючи тільки візуальні підказки.

Хочете стати спецагентом? Офіційний Twitter ЦРУ виклав завдання на кмітливість для всіх бажаючих перевірити свої аналітичні скіли. В перший день зими ЦРУ опублікувало картинку і попросило пильних шанувальників подивитися, чи можуть вони сказати, скільки часу зараз на фотографії. На ілюстрації зібрані всі елементи ідеального зимового знімку.

Більше головоломок Нова оптична ілюзія спантеличила мережу: чи зрозумієте ви, що на ній відбувається

Перевірте свої аналітичні навички. Скільки зараз часу на фотографії?

#TuesdayTrivia



Put your analysis skills to the test.



What time is it in the photo? — CIA (@CIA) December 1, 2020

Одні респонденти почали вгадувати, використовуючи логіку, інші – справжні навички виживання.

Легко, подивіться як світяться стовпи, це означає, що зараз 7 година ранку. Мене найняли?

Також зима, і в багатьох районах сонце сідає до 16:00

Я припускаю, що зараз 7:00 ранку, судячи з освітлення, а автобуси не засипані снігом, тому вони, мабуть, недавно приїхали

Зараз 15:04, автобуси біля школи майже заповнені

7 ранку. Вогні горять, тому що вони все ще в тіні і не згасли на весь день

Зараз зима. Тіні майже прямі. О 7 ранку буде темно, о 3 годині дня будуть інші тіні.

Хоча були і такі, що запитували, чи немає більш важливих справ, які може робити спецслужба.

Хлопці, пора перестати грати в ігри і серйозно зайнятися національною безпекою

Це ЦРУ, яке допомагає зловити бен Ладена?

Згодом агентство повідомило, що правильна відповідь – 7 ранку.

Більшість з вас вгадали правильно. Схоже, ви все це помітили. Вам слід відвідати нашу сторінку вакансій. # DiscovertheCIA,

– йдеться в твіті.