ЦРУ кидає виклик: стань агентом відомої спецслужби, розгадавши головоломку
ЦРУ поставило завдання для шанувальників та шпигунів-початківців – їм пропонується визначити час, використовуючи тільки візуальні підказки.
Хочете стати спецагентом? Офіційний Twitter ЦРУ виклав завдання на кмітливість для всіх бажаючих перевірити свої аналітичні скіли. В перший день зими ЦРУ опублікувало картинку і попросило пильних шанувальників подивитися, чи можуть вони сказати, скільки часу зараз на фотографії. На ілюстрації зібрані всі елементи ідеального зимового знімку.
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Перевірте свої аналітичні навички. Скільки зараз часу на фотографії?
Одні респонденти почали вгадувати, використовуючи логіку, інші – справжні навички виживання.
Легко, подивіться як світяться стовпи, це означає, що зараз 7 година ранку. Мене найняли?
Також зима, і в багатьох районах сонце сідає до 16:00
Я припускаю, що зараз 7:00 ранку, судячи з освітлення, а автобуси не засипані снігом, тому вони, мабуть, недавно приїхали
Зараз 15:04, автобуси біля школи майже заповнені
7 ранку. Вогні горять, тому що вони все ще в тіні і не згасли на весь день
Зараз зима. Тіні майже прямі. О 7 ранку буде темно, о 3 годині дня будуть інші тіні.
Хоча були і такі, що запитували, чи немає більш важливих справ, які може робити спецслужба.
Хлопці, пора перестати грати в ігри і серйозно зайнятися національною безпекою
Це ЦРУ, яке допомагає зловити бен Ладена?
Згодом агентство повідомило, що правильна відповідь – 7 ранку.
Більшість з вас вгадали правильно. Схоже, ви все це помітили. Вам слід відвідати нашу сторінку вакансій. # DiscovertheCIA,
– йдеться в твіті.
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