ЦРУ поставило задачу для поклонников и начинающих шпионов – им предлагается определить время, используя только визуальные подсказки.

Хотите стать спецагентом? Официальный Twitter ЦРУ выложил задание на смекалку для всех желающих проверить свои аналитические скилы. В первый день зимы ЦРУ опубликовало картинку и попросило бдительных поклонников посмотреть, могут ли они сказать, сколько времени сейчас на фотографии. На иллюстрации собраны все элементы идеального зимнего снимка.

Больше головоломок Новая оптическая иллюзия озадачила сеть: поймете ли вы, что на ней происходит

Проверьте свои аналитические навыки. Сколько сейчас времени на фотографии?

#TuesdayTrivia



Put your analysis skills to the test.



What time is it in the photo? — CIA (@CIA) December 1, 2020

Одни респонденты начали угадывать, используя логику, другие – настоящие навыки выживания.

Легко, посмотрите как светятся столбы, это значит, что сейчас 7 часов утра. Меня наняли?

Также зима, и во многих районах солнце садится до 16: 00

Я предполагаю, что сейчас 7:00 утра, судя по освещению, а автобусы не засыпаны снегом, поэтому они, видимо, недавно приехали

Сейчас 15: 04, автобусы возле школы почти заполнены

7 утра. Огни горят, потому что они все еще в тени и не погасли на весь день

Сейчас зима. Тени почти прямые. В 7 утра будет темно, в 3 часа дня будут другие тени.

Хотя были и такие, что спрашивали, нет ли более важных дел, которые может делать спецслужба.

Ребята, пора перестать играть в игры и серьезно заняться национальной безопасностью

Это ЦРУ, которое помогает поймать бен Ладена?

Позже агентство сообщило, что правильный ответ – 7 утра.

Большинство из вас угадали правильно. Похоже, вы все это заметили. Вам следует посетить нашу страницу вакансий. # DiscovertheCIA,

– говорится в твите.