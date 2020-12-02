ЦРУ бросает вызов: стань агентом известной спецслужбы, разгадав головоломку
ЦРУ поставило задачу для поклонников и начинающих шпионов – им предлагается определить время, используя только визуальные подсказки.
Хотите стать спецагентом? Официальный Twitter ЦРУ выложил задание на смекалку для всех желающих проверить свои аналитические скилы. В первый день зимы ЦРУ опубликовало картинку и попросило бдительных поклонников посмотреть, могут ли они сказать, сколько времени сейчас на фотографии. На иллюстрации собраны все элементы идеального зимнего снимка.
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Проверьте свои аналитические навыки. Сколько сейчас времени на фотографии?
Одни респонденты начали угадывать, используя логику, другие – настоящие навыки выживания.
Легко, посмотрите как светятся столбы, это значит, что сейчас 7 часов утра. Меня наняли?
Также зима, и во многих районах солнце садится до 16: 00
Я предполагаю, что сейчас 7:00 утра, судя по освещению, а автобусы не засыпаны снегом, поэтому они, видимо, недавно приехали
Сейчас 15: 04, автобусы возле школы почти заполнены
7 утра. Огни горят, потому что они все еще в тени и не погасли на весь день
Сейчас зима. Тени почти прямые. В 7 утра будет темно, в 3 часа дня будут другие тени.
Хотя были и такие, что спрашивали, нет ли более важных дел, которые может делать спецслужба.
Ребята, пора перестать играть в игры и серьезно заняться национальной безопасностью
Это ЦРУ, которое помогает поймать бен Ладена?
Позже агентство сообщило, что правильный ответ – 7 утра.
Большинство из вас угадали правильно. Похоже, вы все это заметили. Вам следует посетить нашу страницу вакансий. # DiscovertheCIA,
– говорится в твите.
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