Цікаві факти про стрічки Disney, які ви могли не знати

Мультфільми Disney – класика, яку ми любимо з дитинства. Але їх не тільки цікаво дивитися, ще про них цікаво читати.

Джерело: твіттер FactBuffet

Бренд Disney завжди асоціюється з яскравим світом дитинства. Щоб не сталося, стрічки Діснея завжди поруч та дарують нам дива і розваги. І хоч деякі казки ми знаємо майже на пам'ять – про їх створення відомо далеко не все.

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Користувач твіттера Fact Buffet збирає найдивовижніші факти про улюблені мультфільми та ділиться ними на своїй сторінці.

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"Хто підставив кролика Роджера" був першим фільмом, який коли-небудь показував Міккі Мауса і Багза Банні на екрані разом!

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"Крижане серце" був першим діснеївським анімаційним повнометражним фільмом, який зняла жінка!

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Знімальний майданчик фільму зберігся і зараз є популярною туристичною визначною пам'яткою.