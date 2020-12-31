Кияни матимуть змогу розважитися, виграти призи та зробити добру справу одночасно.

1 та 7 січня 2021 року на першій платформі Центрального залізничного вокзалу станції Київ-Пасажирський з'явиться святковий "Потяг Дива", повідомляє Укрзалізниця.

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Кожен охочий зможе відвідати потяг, щоб сфотографуватися, взяти участь у конкурсі та, якщо пощастить, отримати новорічний подарунок. Для цього потрібно опублікувати фото, зроблене на локації, з хештегом #ПотягДива у Facebook та позначити на ньому сторінку Укрзалізниці. Розіграш відбудеться 8 січня.

Головною метою проведення заходу є збір коштів на лікування для Кирила Кондрашева. Скринька для пожертв буде розміщена біля "Потягу Дива". Кожен зможе стати чарівником та зробити власний внесок у порятунок дитячого життя.

Локація працюватиме з 10:00 до 17:00. Вхід на подію – безкоштовний. Дізнатися детальніше про умови конкурсу, призи та банківські реквізити для перерахування допомоги можна на сторінці події "Потяг Дива" у Facebook.