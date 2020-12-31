Киевляне смогут развлечься, выиграть призы и сделать доброе дело одновременно.

1 и 7 января 2021 года на первой платформе Центрального железнодорожного вокзала станции Киев-Пасажирский появится праздничный "Поезд Чуда", сообщает Укрзализныця.

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Каждый желающий сможет посетить поезд, чтобы сфотографироваться, принять участие в конкурсе и, если повезет, получить новогодний подарок. Для этого нужно опубликовать фото, сделанное на локации, с хэштегом #ПотягДива в Facebook и отметить на нем страницу Укрзализныци. Розыгрыш состоится 8 января.

Главной целью проведения мероприятия является сбор средств на лечение для Кирилла Кондрашева. Ящик для пожертвований будет размещен возле "Поезда Чуда". Каждый сможет стать волшебником и сделать собственный вклад в спасение детской жизни.

Локация будет работать с 10:00 до 17:00. Вход на мероприятие – бесплатный. Узнать подробнее об условиях конкурса, призах и банковских реквизитах для перечисления помощи можно на странице события "Поезд Чуда" в Facebook.